Одна из стран Европы готова отменить запрет на импорт агропродукции из Украины

Окончательное решение, отменять ли запрет на импорт и Украину, будет принято на пленарном заседании.

Парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии утвердил проект, которым не поддерживает продление запрета на импорт некоторой агропродукции из Украины после 15 сентября 2023 года.

Об этом пишет Forbes Bulgaria.

Отмечается, что десять членов комитета проголосовали за проект решения, четверо были против, двое воздержались. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании.

"Наша страна не поддерживает продолжение после 15 сентября 2023 года чрезвычайной меры по запрету импорта в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию семена пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины и поручено Совету министров принять необходимые меры для выражения позиции". в проекте.

Напомним, после протестов фермеров в этих странах Еврокомиссия ввела до 15 сентября ограничения на проезд пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы через эти страны транзитом, но не предлагая их на внутренних рынках.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя запрет на импорт зерна из Украины, сказал, что Варшава "не позволит заполонить нас украинским зерном". Так он пояснил, что правительство Польши не намерено отменять запрет о ввозе агропродукции из Украины.

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