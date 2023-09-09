"Пародия на щедрость": представитель Евросоюза публично унизил Россию на саммите G20

Президент Евросовета обвинил представителя РФ в ужасающем цинизме.
Предложение России "подарить" африканским странам 1 млн. тонн зерна после выхода из Черноморской зерновой инициативы, которая обеспечила 30 млн. тонн экспорта из Украины, выглядит пародией на щедрость.
Об этом заявил на саммите G20 в Нью-Дели (Индия) президент Европейского совета Шарль Мишель.
При этом представитель Евросоюза публично обратился к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, представляющему РФ на встрече лидеров "Большой двадцатки".
"Вы не только решили выйти из этого соглашения по Черному морю, но одновременно нападаете на портовую инфраструктуру [Украины]. Вы блокируете порты, которые дают выход к Черному морю и даже Дунаю. И в довершение всего Россия предлагает 1 миллион тонн зерна африканским странам как пародию на щедрость. Какой цинизм и презрение к африканским странам, когда мы знаем, что Черноморское соглашение до сих пор поставило более 30 миллионов тонн экспорта, в основном в самые уязвимые страны”, — подчеркнул он.
Шарль Мишель отметил, что альтернативные маршруты, разработанные ЕС, уже позволили экспортировать 40 миллионов тонн зерна, поэтому подарок России в виде 1 миллиона тонн — это абсолютно ужасный цинизм.
Представитель Евросоюза также призвал собравшихся на саммите "бороться с теми, кто абсолютно безответственно развязывает войны".
“Это имеет последствия, выходящие за рамки безопасности европейского континента. Это оказывает влияние во всем мире. Это влияет на энергетику, инфляцию и ухудшает энергетическую безопасность", – сказал он.
Мишель подчеркнул, что ЕС "твердо поддерживает Устав ООН и справедливый мир, предложенный президентом Зеленским".
Напомним, в проекте совместной декларации лидеров G20 пропущено упоминание о войне в Украине, утром 9 сентября документ оставался пустым в разделе "геополитическая ситуация".
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