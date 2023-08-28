Путин отказался поехать на саммит G20 в Индии

Власти Индии выразили понимание в связи с этим решением.

Российский диктатор Путин не поедет на предстоящий в Индии саммит G20, а отправит вместо себя главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды с ссылкой на заявление канцелярии индийского премьера Нарендры Моди.

Сообщается, что диктатор Путин заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Моди, что на встрече 9 и 10 сентября РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

В сообщении отмечено, что Моди "выразил понимание в связи с этим решением".

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор Путин не планирует лично участвовать в саммите G20.

Кроме того, мы ранее информировали, что Индия пригласила на саммит лидеров G20 Путина. Украинского президента Владимира Зеленского — нет.

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