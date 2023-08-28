Путін відмовився поїхати на саміт G20 у Індії

Влада Індії висловила розуміння у зв'язку з цим рішенням.

Російський диктатор Путін не поїде на саміт G20, який має відбутись в Індії, а відправить замість себе голову МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди з посиланням на заяву канцелярії індійського прем’єра Нарендри Моді.

Повідомляється, що диктатор Путін заявив під час телефоном розмови з прем'єр-міністром Індії Моді, що на зустрічі 9 і 10 вересня РФ представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У повідомленні зазначено, що Моді "висловив розуміння у зв'язку з цим рішенням".

Нагадаємо, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що диктатор Путін не планує особисто брати участь у саміті G20.

Крім того, ми раніше інформували, що Індія запросила на саміт лідерів G20 Путіна. Натомість українського президента Володимира Зеленського — ні.

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