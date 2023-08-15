Індія запросила на саміт лідерів G20 Путіна, а Зеленського - ні

Наразі ні українська, ні російська сторони не коментують відповідної інформації.

Індія, яка цьогоріч організовує саміт лідерів "Великої двадцятки", що пройде у Нью-Делі 9-10 вересня, запросила російського президента-диктатора Володимира Путіна, а українського президента Володимира Зеленського - ні.

Про це стало відомо із списку учасників саміту G20.

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Зазначається, що саміт 2023 року стане 18-м самітом очільників держав і урядів G20 у Нью-Делі. Серед постійних членів G20 є Джо Байден (США), очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава Євроради Шарль Мішеля, а також президенти Юн Сок Йоль (Південна Корея), Лула Да Сілва (Бразилія), Сі Цзіньпін (Китай), Емманюель Макрон (Франція), Реджеп Ердоган (Туреччина) та інші.

Серед запрошений - президент ОАЕ Шейх Мохамед бін Заїд Аль Нахайн, прем'єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу та інші.

"На завершення саміту в Нью-Делі буде прийнято Декларацію лідерів G20, яка зазначає прихильність лідерів до пріоритетів, обговорених і узгоджених під час відповідних зустрічей міністрів і робочих груп", - йдеться на сайті саміту.

Наразі ні українська, ні російська сторони не коментують відповідної інформації.

Раніше розповідали, що відбувається в Індії напередодні саміту G20, зокрема є ворожі сутички і кривава стрілянина.

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