Ніколи не уживуться: які квіти не можна садити разом

Деякі рослини не варто садити поруч, тому що таке сусідство буде пригнічувати їхній ріст та відбиратиме поживні речовини.

Деякі рослини негативно впливають на конкретні квіти, але з іншими культурами можуть спокійно рости поруч. Є й такі, які не можуть співіснувати ні з одним іншим видом рослин.

Які квіти не уживаються разом: не садіть їх на близькій відстані

Троянди і півонії. Півонії взагалі негативно впливають на більшість інших рослин. Особливо це стосується деревоподібних півоній. Якщо їх посадити навіть на відстані 1,5 метра від троянди, остання рости не буде. Що ще не можна садити поруч з трояндами? Невдалими сусідами для королеви квітів вважаються айстри, іриси, гейхери, братки. Троянди не рекомендовано висаджувати близько до черемхи, калини. На цих деревах розмножуються шкідники, які будуть шкодити квітам.

Цибулинні рослини. Лілії, мускарі, тюльпани потрібно подалі тримати один від одного. Причина досить проста — всі ці рослини мають загальні хвороби, на них нападають одні і ті ж шкідники. Тому ці квіти в жодному разі не висаджують на зміну на клумбі. Якщо їх садити на невеликому простору, можна отримати просто розсадник інфекцій.

Віола (братки) та запашний горошок. Вони є поганими сусідами, а все тому, що запашний горошок згубно впливає на розвиток віоли.

Які квіти не уживаються разом? / Фото: Pexels

Рослини, які вважаються агресорами

Навіть серед прекрасних квітів зустрічаються справжні агресори, які шкодять всім рослинам, що ростуть поруч. Особливо варто виділити:

Самосівки — ліхніс корончастий, пижма круглолистна, примула звичайна, незабудка альпійська, коров'як високий, синьоголовник гігантський. Такі рослини перетворюються на справжніх шкідників, тому завжди своєчасно зрізайте суцвіття, що вже відцвіли, а зрізані квітконоси відносити якнайдалі від ділянки.

— ліхніс корончастий, пижма круглолистна, примула звичайна, незабудка альпійська, коров'як високий, синьоголовник гігантський. Такі рослини перетворюються на справжніх шкідників, тому завжди своєчасно зрізайте суцвіття, що вже відцвіли, а зрізані квітконоси відносити якнайдалі від ділянки. Рослини з кореневищами, які повзуть — м'ята, конвалія травнева, енотера дворічна, живучка повзуча, вербейник монетчатий, берізка. Такі рослини не вимагають особливого догляду і можуть бути досить привабливими. Проте ці квіти можуть дуже швидко заполонити всю ділянку і заглушити інші культури. Тому, за бажання, їх висаджують у горщиках, які закопують в ґрунт.

— м'ята, конвалія травнева, енотера дворічна, живучка повзуча, вербейник монетчатий, берізка. Такі рослини не вимагають особливого догляду і можуть бути досить привабливими. Проте ці квіти можуть дуже швидко заполонити всю ділянку і заглушити інші культури. Тому, за бажання, їх висаджують у горщиках, які закопують в ґрунт. Рослини, які швидко розростаються — золотарник канадський, чистець візантійський, каменяломка китайська. Вони швидко розростаються, тому завждають чимало клопоту. Якщо на вашій клумбі є такі рослини, їх потрібно регулярно (раз на 2-3 роки) ділити та пересаджувати. А для квітників з густим змішаним висаджуванням вони взагалі не підходять.

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