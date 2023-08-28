Никогда не уживутся: какие цветы нельзя сажать вместе

Некоторые растения не стоит сажать рядом, потому что такое соседство будет угнетать их рост и отбирать питательные вещества.

Некоторые растения оказывают негативное влияние на конкретные цветы, но с другими культурами могут спокойно расти рядом. Есть и такие, которые не могут сосуществовать ни с одним другим видом растений.

Какие цветы не уживаются вместе: не сажайте их на близком расстоянии

Розы и пионы. Пионы вообще негативно влияют на большинство других растений. Особенно это касается древовидных пионов. Если их посадить даже в 1,5 метра от розы, последняя расти не будет. Что еще нельзя сажать рядом с розами? Неудачными соседями для королевы цветов считаются астры, ирисы, гейхеры, анютины глазки. Розы не рекомендуется высаживать близко к черемухе, калине. На этих деревьях плодятся вредители, которые будут вредить цветам.

Луковичные растения. Лилии, мускари, тюльпаны нужно держать подальше друг от друга. Причина достаточно проста – все эти растения имеют общие болезни, на них нападают одни и те же вредители. Поэтому эти цветы ни в коем случае не высаживают на смену на клумбе. Если их сажать на небольшом пространстве, можно получить просто питомник инфекций.

Виола (братцы) и душистый горошек. Они плохие соседи, а все потому, что душистый горошек губительно влияет на развитие виолы.

Какие цветы не уживаются вместе? / Фото: Pexels

Растения, считающиеся агрессорами

Даже среди прекрасных цветов встречаются настоящие агрессоры, которые вредят всем растющим рядом растениям. Особо следует выделить:

Самосевки — лихнис корончатый, пижма круглолистная, примула обычная, незабудка альпийская, коровяк высокий, синеголовник гигантский. Такие растения превращаются в настоящих вредителей, поэтому всегда своевременно срезайте отцветшие соцветия, а срезанные цветоносы относить подальше от участка.

— лихнис корончатый, пижма круглолистная, примула обычная, незабудка альпийская, коровяк высокий, синеголовник гигантский. Такие растения превращаются в настоящих вредителей, поэтому всегда своевременно срезайте отцветшие соцветия, а срезанные цветоносы относить подальше от участка. Растения с ползущими корневищами — мята, ландыш майский, энотера двухлетняя, живучка ползучая, вербейник монетчатый, березка. Такие растения не требуют особого ухода и могут быть достаточно привлекательными. Однако эти цветы могут очень быстро заполонить весь участок и заглушить другие культуры. Поэтому, при желании, их высаживают в горшочки, которые закапывают в грунт.

— мята, ландыш майский, энотера двухлетняя, живучка ползучая, вербейник монетчатый, березка. Такие растения не требуют особого ухода и могут быть достаточно привлекательными. Однако эти цветы могут очень быстро заполонить весь участок и заглушить другие культуры. Поэтому, при желании, их высаживают в горшочки, которые закапывают в грунт. Быстро разрастающиеся растения — золотарник канадский, чистец византийский, каменоломка китайская. Они быстро разрастаются, поэтому приносят немало хлопот. Если на вашей клумбе есть такие растения, их нужно регулярно (раз в 2-3 года) делить и пересаживать. А для цветников с густой смешанной высадкой они вообще не подходят.

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