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Украина может получить 100 танков Leopard 1A5 от Греции: при каких условиях это возможно

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Украина может получить 100 танков Leopard 1A5 от Греции: при каких условиях это возможно

Leopard 1A5 / Фото иллюстративное / Фото: Википедия

С предложением передать Украине 100 танков Leopard к Греции обратилась Германия.

Украина может получить 100 танков Leopard 1A5 от Греции. В настоящее время они находятся в эксплуатации.

Об этом пишет издание Flight.

Как сообщается, с предложением передать Украине 100 танков Leopard обратилась Германия. Греция может получить модернизированную бронетехнику, а все расходы по полному капитальному ремонту техники на греческих предприятиях или где-нибудь на выбор Греции возьмет на себя Германия.

Кроме того, за танки Leopard Греция может получить модернизированные танки из итальянскиз запасов. К тому же, их также будет 100. Техника будет оборудована тепловизорами и получит дополнительную броню.

Напомним, что Путин в начале войны пытался уговорить Шольца признать Крым российским.

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Дата публикации
Просмотры
520
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