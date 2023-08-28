Украина может получить 100 танков Leopard 1A5 от Греции: при каких условиях это возможно

Украина может получить 100 танков Leopard 1A5 от Греции. В настоящее время они находятся в эксплуатации.

Об этом пишет издание Flight.

Как сообщается, с предложением передать Украине 100 танков Leopard обратилась Германия. Греция может получить модернизированную бронетехнику, а все расходы по полному капитальному ремонту техники на греческих предприятиях или где-нибудь на выбор Греции возьмет на себя Германия.

Кроме того, за танки Leopard Греция может получить модернизированные танки из итальянскиз запасов. К тому же, их также будет 100. Техника будет оборудована тепловизорами и получит дополнительную броню.

Напомним, что Путин в начале войны пытался уговорить Шольца признать Крым российским.

Читайте также: