В Вашингтоне собираются наращивать помощь Украине, чтобы она смогла реализовать свои планы уже в следующем году.

В Соединенных Штатах уже соглашаются с тезисом, что к началу зимы положение на фронте в Украине радикально не изменится, в частности, ВСУ не смогут перерезать сухопутный коридор на Крым, который россияне пробили ни начала войны.

Поэтому в Вашингтоне собираются наращивать помощь Украине, чтобы она смогла реализовать свои планы уже в следующем году. Украина мне получить не только самолеты, но и кассетные боеприпасы большей дальности, пишет Washington Post.

Журналисты издания утверждают, что именно такие настроения господствуют среди источников на всех уровнях в американских властях, несмотря на то, что лето стало в некоторых вопросах "разочарованием" и для Украины и для союзников, надеявшихся на скорейшие успехи ВСУ.

"Официальные лица США считают, что стратегическое терпение остается лучшим оружием против диктатора Путина, который все еще считает, что может продержаться дольше Украины и Запада", — говорится в материале.

У США немало вопросов к украинской военной стратегии, поэтому западные партнеры давно призывают Киев сконцентрировать все усилия на азовском направлении, а не распылять силы на восток страны. Также страны хода недовольны тем, что Украина неэкономно расходует запасы артиллерии до 155-мм и доверяет основному аэроразведке, практически игнорируя наземную.

"В Вашингтоне растет поддержка предоставления, к примеру, кассетных боеприпасов в реактивную артиллерию, которые могут поражать глубже, чем простая артиллерийская версия, которую Соединенные Штаты начали поставлять в прошлом месяце", — говорится в материале.

Соединенные Штаты также "упорно работают над планированием" украинской "силы будущего" — флота из самолетов F-16, первые из которых Украина может получить уже через несколько месяцев.

В свою очередь, Украина призывает США предоставить ей ATACMS, но пока в Пентагоне не спешат с подобным решением. Вопросы осложняются еще тем, что в США не уверены, хватит ли им самим ракет ATACMS в случае противостояния с Китаем.

Издание сравнивает войну в Украине с войной за независимость США, длившуюся восемь лет.

"На этом пути было много периодов деморализации, сквернословия, нареканий на недостаточную поддержку из-за границы, а порой и отчаяния. Но повстанцы остались на поле боя, и британцы в конце концов отступили, — заключает издание. — В Украине начался сезон недовольства и взаимных обвинений со всех сторон из-за безжизненного контрнаступления. Но эта война еще далека от завершения".

Напомним, ранее сообщалось, что глава правительства Чехии Петер Фиала считает, что сейчас существует угроза заморозки войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что вероятнее всего, что война в Украине не закончится в этом году и будет продолжаться. При этом определенные меры и США.

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