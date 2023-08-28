Ее владелица собирала такие игрушки.
Владелица собаки в Китае удивилась после того, как врачи обнаружили, что ее любимый французский бульдог проглотил 11 резиновых уток.
Об этом пишет nypost.com.
Женщина по имени Лю впервые заметила, что что-то не так, когда исчезла ее красная уточка, одна из нескольких в ее коллекции.
Она сказала, что часто получает эти игрушки в подарок при покупке напитков. Быстро поняв, кто виноват в пропаже, она немедленно отвезла собаку к врачу.
Но ее ждал шок, когда ветеринары сделали рентген желудка собаки и обнаружили на снимке по меньшей мере пять игрушек.
Затем собаку Лю срочно доставили в отделение неотложной помощи, где ветеринарам удалось вытащить еще шесть уток.
Врачи сказали владелице, что ее бульдогу повезло, что он остался жив.
Напомним, оккупантам на фронт привезли лошадей из Башкирии вместо грузовиков. Оккупанты хвастаются, что животные "задействованы в объезде позиций и бесшумной перевозке грузов".
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