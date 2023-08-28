Ее владелица собирала такие игрушки.

Владелица собаки в Китае удивилась после того, как врачи обнаружили, что ее любимый французский бульдог проглотил 11 резиновых уток.

Об этом пишет nypost.com.

Женщина по имени Лю впервые заметила, что что-то не так, когда исчезла ее красная уточка, одна из нескольких в ее коллекции.

Французский бульдог Лю / Фото: Guysnd/AsiaWire

Она сказала, что часто получает эти игрушки в подарок при покупке напитков. Быстро поняв, кто виноват в пропаже, она немедленно отвезла собаку к врачу.

Но ее ждал шок, когда ветеринары сделали рентген желудка собаки и обнаружили на снимке по меньшей мере пять игрушек.

Во время осмотра обнаружили на снимке не менее пяти игрушек / Фото: Guysnd/AsiaWire

Затем собаку Лю срочно доставили в отделение неотложной помощи, где ветеринарам удалось вытащить еще шесть уток.

Французский бульдог / Фото: Guysnd/AsiaWire

Собака проглотила 11 резиновых уток / Фото: Guysnd/AsiaWire

Врачи сказали владелице, что ее бульдогу повезло, что он остался жив.

Напомним, оккупантам на фронт привезли лошадей из Башкирии вместо грузовиков. Оккупанты хвастаются, что животные "задействованы в объезде позиций и бесшумной перевозке грузов".

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