Ева Лонгория сверкнула фигурой в тесном купальнике, едва прикрывшем ее бюст

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория похвасталась фигурой на пляже.

Актриса поделилась в сторис в Instagram новой фотографией с отдыха. Лонгория бежала по морскому побережью с бокалом белого вина и улыбалась на камеру.

Ева продемонстрировала свои аппетитные формы в ярком образе. Звезда выбрала желтый монокини с откровенным декольте, едва поддерживавшим ее пышный бюст. На плечи актриса набросила расстегнутую рубашку в тон купальника.

Также знаменитость не обошлась без украшений и дополнила свой яркий образ золотыми цепочками и серьгами, а лицо от солнца закрыло большими темными очками.

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Отметим, что в свои 46 лет актриса умеет привлечь внимание к своей внешности. Да, недавно Ева похвасталась, как выглядит ее тело в минибикине.

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