У США змирились з тим що війна в Україні триватиме довго - WP

У Вашингтоні збираються нарощувати допомогу Україні, щоб вона змога реалізувати свої плани вже наступного року.

У Сполучених Штатах вже погоджуються з тезою, що до початку зими становище на фронті в Україні радикально не зміниться, зокрема ЗСУ не зможуть перерізати сухопутний коридор на Крим, який росіяни пробили ні початку війни.

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Тому у Вашингтоні збираються нарощувати допомогу Україні, щоб вона змога реалізувати свої плани вже наступного року. Україна мне отримати не лише літаки, але й касетні боєприпаси більшої дальності, пише Washington Post.

Журналісти видання стверджують, що саме такі настрої панують серед джерел на всіх рівнях в американській владі, попри те, що літо стало в деяких питаннях "розчаруванням" і для України і для союзників, які сподівались на більш швидкі успіхи ЗСУ.

"Офіційні особи США вважають, що стратегічне терпіння залишається найкращою зброєю проти диктатора Путіна, який все ще вважає, що може протриматись довше, ніж Україна та Захід", - йдеться в матеріалі.

У США є чимало питань до української воєнної стратегії, тому західні партнери давно закликають Київ сконцентрувати всі зусилля на азовському напрямку, а не розпорошувати сили на схід країни. Також країни ходу незадоволені тим, що Україна неекономно розходує запаси артилерії до 155-мм і довіряє основному аеророзвідці, практично ігноруючи наземну.

"У Вашингтоні зростає підтримка надання, до прикладу, касетних боєприпасів до реактивної артилерії, які можуть вражати глибше, ніж проста артилерійська версія, яку Сполучені Штати почали постачати минулого місяця", - йдеться в матеріалі.

Сполучені Штати також "наполегливо працюють над плануванням" української "сили майбутнього" - флоту з літаків F-16, перші з яких Україна може отримати вже за кілька місяців.

В свою чергу Україна закликає США надати їй ATACMS, але поки у Пентагоні не поспішають з подібним рішенням. Питання ускладнюються ще тим що у США невпевнені, чи вистачить їм самим ракет ATACMS у випадку протистояння з Китаєм.

Видання порівнює війну в Україні з війною за незалежність США, яка тривала вісім років.

"На цьому шляху було багато періодів деморалізації, лихослів'я, нарікань на недостатню підтримку з-за кордону, а часом і відчаю. Але повстанці залишилися на полі бою, і британці зрештою відступили, — підсумовує видання. - В Україні почався сезон невдоволення та взаємних звинувачень з усіх боків через млявий контрнаступ. Але ця війна ще далека від завершення".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова уряду Чехії Петер Фіала вважає, що наразі існує загроза замороження війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що найімовірніше, що війна в Україні не закінчиться цього року і триватиме далі. У цьому певні захід та США.

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