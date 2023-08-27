ЗСУ просуваються до наступного за Роботиним села: мапа

Найбільш активні бойові дії тривають на Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

Українські війська просуваються на південь від Роботиного у Запорізькій області – до наступного села Новопрокопівка.

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Попри важкі бойові умови, наші війська просувалися в районах Урожайного, Роботиного. І на цей час просуваються в напрямку Новопрокопівки біля Роботиного та в напрямку Мала Токмачка – Очеретувате", – сказав він.

Новопрокопівка на карті / Фото: Deepstatemap

Крім того українські війська мали успіхи на Бердянському напрямку, біля Старомайорського.

Де найжорсткіші бойові дії

За словами Штупуна, найбільш активні бойові дії тривають на Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

"Якщо на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог своїми діями намагається відновити втрачені рубежі, то на Запорізькому напрямку противник посилив авіаційну складову й, відповідно, збільшив кількість авіаційних ударів. Проте це свідчить про те, що іншими силами та засобами ворог не може стримувати наступ наших військ", – додав він.

Також Штупун поінформував, що минулої доби вдалося захопити у полон на Таврійському напрямку 17 окупантів.

"Певні структури з ними працюють. І я думаю, що вони нам розкажуть багато цікавого", – зазначив він.

Раніше у ЗСУ розповіли про ситуацію на Лимано-Куп’янському напрямку, де росіяни зібрали близько 100 тис. своїх військ.

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