У Литві розповіли, яку стратегію обрав Путін для війни в Україні

РФ намагається негативно вплинути на темпи та масштаби надання Україні допомоги.
Російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України.
Таку думку висловила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, передає Delfi.
За її словами, таким чином глава Кремля очікує втоми від країн-союзників України, які надають зброю.
"Поки здається, що стратегія Путіна - виснажлива війна, тривале виснаження", - заявила Шимоніте.
Вона наголосила, що за допомогою такої стратегії РФ намагатиметься негативно вплинути на темпи та масштаби надання Україні допомоги.
"Потім прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", - заявила прем'єр.
Крім того, після нічної атаки дронів на Москву в Кремлі придумали нове пояснення так званої “СВО”. Тепер там кажуть про захист самої Росії.