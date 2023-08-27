У Литві розповіли, яку стратегію обрав Путін для війни в Україні

РФ намагається негативно вплинути на темпи та масштаби надання Україні допомоги.

Російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України.

Таку думку висловила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, передає Delfi.

За її словами, таким чином глава Кремля очікує втоми від країн-союзників України, які надають зброю.

"Поки здається, що стратегія Путіна - виснажлива війна, тривале виснаження", - заявила Шимоніте.

Також читайте До Білорусі прилетіли військові з Киргизстану і Таджикистану: що задумав Лукашенко

Вона наголосила, що за допомогою такої стратегії РФ намагатиметься негативно вплинути на темпи та масштаби надання Україні допомоги.

"Потім прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", - заявила прем'єр.

Крім того, після нічної атаки дронів на Москву в Кремлі придумали нове пояснення так званої “СВО”. Тепер там кажуть про захист самої Росії.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.