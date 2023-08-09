Путін подавився українською стратегією "дикобраза" – The Washington Post

Збройні сили України йдуть вперед, продовжуючи свій контрнаступ у боротьбі з окупаційними військами Росії. Це вдалий момент, щоб згадати одну з прихованих сильних сторін України. Представники адміністрації Байдена назвали це "стратегією дикобраза".

Про це йдеться у матеріалі журналіста видання The Washington Post Девіда Ігнатіуса.

"Що б ви ще не казали про війну в Україні, ця стратегія спрацювала. Україна виявилася абсолютно неперетравною для російських військових. Напад Путіна на Київ у перші місяці був катастрофічним провалом. "Дикобраз" відтіснив загарбників минулого року в Харкові та Херсоні. І зараз, кілометр за кілометром, Україна повільно просувається на південь і схід", - пише журналіст.

Зараз мета України на полі бою змінилася від блокування окупантів до їх вигнання. Але прорвати російські мінні поля було надзвичайно важко — і це коштувало життів і обладнання.

"Україна ще може досягти своєї мети перерізати російський коридор до Криму цього року і поставити цей приз під загрозу. Але всього за три місяці жовтневий бруд (зміна погоди - ред.), швидше за все, зупинить просування України", - йдеться у матеріалі.

Російський президент Володимир Путін все ще вірить, що зможе виснажити Україну. Можливо, він уявляє, що якщо його розбита армія втримається, поступливий Дональд Трамп повернеться до Білого дому і дасть йому те, що він хоче.

Але Путін повинен боротися з трьома "П" – пропагандистською битвою, яку він програє; партизанською війною на територіях, які Росія стверджує, що анексувала; і зростання політичної роздробленості вдома, пише Девід Ігнатіус.

Захисники Глобального Півдня, скоріше, схиляються до України. Представники Бразилії, Індії, Південної Африки та Туреччини зустрілися минулими вихідними в Джидді, Саудівська Аравія, щоб почути, як українські офіційні особи окреслили мирну пропозицію, яка зосереджена на повному виведенні російських військ. На зустрічі був присутній представник Китаю. Очільник МЗС України назвав саміт у Саудівській Аравії "проривом" та "історичною перемогою".

На тимчасово окупованих територіях України та, зокрема, в Росії продовжується активний партизанський рух.

Кремль жорстоко намагався придушити опір у цих регіонах – дітей вивозили окупованих територій до Росії та змушувала українців отримувати російські паспорти для медичного обслуговування.

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"Ця жахлива тактика нагадує спроби Йосипа Сталіна переселити населення та перекроїти кордони. Але наслідком цього для Росії, ймовірно, буде створення ще більшої кількості неперетравленої опозиції. Путін може уявити, що він може перетворити Україну на ще один "заморожений конфлікт", якщо затягуватиме бойові дії. Але покоління українців вчиться ненавидіти росіян, а партизанська боротьба триватиме", - йдеться у матеріалі.

Путін стикається з дедалі більшими проблемами всередині країни через "конвульсії, викликані його нещасною пригодою в Україні".

Аналітики говорять, що війна почала змінювати Росію, і, ймовірно, відбуваються глибокі внутрішні зрушення – у режимі Путіна, у сприйнятті Путіна елітами та в ставленні суспільства до війни.

"Роздроблена, деморалізована Росія – диявольський майданчик. У своїй дезорієнтації росіяни прагнуть порядку та перемоги. Відповідно до внутрішніх опитувань, на які посилається Stanovaya, росіяни підтримують Путіна сильніше, ніж до війни, вони зліші на Захід і висловлюють сильну підтримку своїм військам. Внутрішній безлад у Росії ставить перед Путіним серйозну дилему, але це також дуже небезпечно для Заходу. Простий факт полягає в тому, що Росія душить Україну. Проковтнути дикобраза не стане легше, скільки б не тривала війна", - резюмує журналіст Девід Ігнатіус.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення до України Росія зняла зі зберігання понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки "Вагжаново" в Бурятії.

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