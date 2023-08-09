Задля протидії Китаю Байден зібрався до В'єтнаму – ЗМІ

Президент США прагне зміцнити відносини із державами у Південній Азії, аби протистояти впливу Китаю та Росії.
Президент США Джо Байден заявив, що збирається невдовзі відвідати В'єтнам. Візит Байдена буде спрямований на зміцнення впливу США в регіоні, аби протистояти Китаю.
Про це повідомляє NBC.
Видання нагадало, що раніше Байден вже повідомляв про бажання президента В'єтнаму Во Ван Туонга з ним зустрітися.
"Мені дзвонив глава В'єтнаму, він відчайдушно хоче зустрітися зі мною, коли я поїду на G20… Він хоче зробити нас великим партнером разом із Росією та Китаєм. Як ви думаєте, про що це? Ні, я не жартую", – заявляв американський лідер.
У статті NBC зазначається, що пріоритет Байдена – зміцнення відносин США із державами у Південній Азії в межах спроби протистояти впливу Китаю та Росії.
У березні Байден провів телефонну розмову з генсекретарем В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом. Після цього в адміністрації президента США описали розмову як зосереджену на "розширенні двосторонніх відносин та вирішенні регіональних проблем".
Зауважимо, напередодні американські військові помітили біля узбережжя Аляски 11 російських і китайських кораблів, тож розгорнули сили для спостереження за ними. Речник Північного командування США повідомив, що поява російсько-китайського військово-морського патруля – демонстрація сили, яка викликала військову реакцію Сполучених Штатів.
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