Задля протидії Китаю Байден зібрався до В'єтнаму – ЗМІ

Президент США Джо Байден заявив, що збирається невдовзі відвідати В'єтнам. Візит Байдена буде спрямований на зміцнення впливу США в регіоні, аби протистояти Китаю.

Про це повідомляє NBC.

Видання нагадало, що раніше Байден вже повідомляв про бажання президента В'єтнаму Во Ван Туонга з ним зустрітися.

Також читайте Саміт у Саудівській Аравії показав тріщину у відносинах Китаю та РФ – ISW

"Мені дзвонив глава В'єтнаму, він відчайдушно хоче зустрітися зі мною, коли я поїду на G20… Він хоче зробити нас великим партнером разом із Росією та Китаєм. Як ви думаєте, про що це? Ні, я не жартую", – заявляв американський лідер.

У статті NBC зазначається, що пріоритет Байдена – зміцнення відносин США із державами у Південній Азії в межах спроби протистояти впливу Китаю та Росії.

У березні Байден провів телефонну розмову з генсекретарем В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом. Після цього в адміністрації президента США описали розмову як зосереджену на "розширенні двосторонніх відносин та вирішенні регіональних проблем".

Зауважимо, напередодні американські військові помітили біля узбережжя Аляски 11 російських і китайських кораблів, тож розгорнули сили для спостереження за ними. Речник Північного командування США повідомив, що поява російсько-китайського військово-морського патруля – демонстрація сили, яка викликала військову реакцію Сполучених Штатів.

Читайте також: