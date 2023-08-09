Для противодействия Китаю Байден собрался во Вьетнам – СМИ

Президент США стремится укрепить отношения с государствами в Южной Азии, чтобы противостоять влиянию Китая и России.

Президент США Джо Байден заявил, что намерен вскоре посетить Вьетнам. Визит Байдена будет направлен на укрепление влияния США в регионе, чтобы противостоять Китаю.

Об этом сообщает NBC.

Издание напомнило, что ранее Байден уже сообщал о желании президента Вьетнама Во Ван Туонга встретиться с ним.

Также читайте Саммит в Саудовской Аравии показал трещину в отношениях Китая и РФ – ISW

"Мне звонил глава Вьетнама, он отчаянно хочет встретиться со мной, когда я поеду на G20… Он хочет сделать нас крупным партнером вместе с Россией и Китаем. Как вы думаете, о чем это? Нет, я не шучу", – заявлял американский лидер.

В статье NBC отмечается, что приоритет Байдена – укрепление отношений США с государствами в Южной Азии в рамках попытки противостоять влиянию Китая и России.

В марте Байден провел телефонный разговор с генсекретарем Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. После этого в администрации президента США описали разговор как сосредоточенный на "расширении двусторонних отношений и решении региональных проблем".

Заметим, накануне американские военные заметили у побережья Аляски 11 российских и китайских кораблей и развернули силы для наблюдения за ними. Спикер Северного командования США сообщил, что появление российско-китайского военно-морского патруля – демонстрация силы, вызвавшая военную реакцию Соединенных Штатов.

Читайте также: