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Игнат назвал главную цель российских атак по Украине

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Игнат назвал главную цель российских атак по Украине

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: скриншот с видео

Уничтожая продовольственный сектор, Россия хочет разрушить украинскую экономику.

Сейчас целью российских кафиров в Украине является продовольственный сектор. Таким образом, они хотят психологически давить на украинское общество.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона в понедельник, 28 августа.

"Враг постепенно, методично держит в напряжении наши Силы обороны и украинский народ, уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру. Мы видели это с портами, в Одесской области и в других регионах. Зерно, другое продовольствие — вот лицо России, которая устроила здесь не один Голодомор. Сейчас она продолжает эту работу. В прошлом году это была энергетика, сейчас – продовольственный сектор. Враг пытается уничтожать нашу экономику и таким образом влиять на психологическое состояние нашего народа", — отметил он.

По словам Игната, у врага есть свои определенные задачи, цели, объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить.

Напомним, в ночь на 28 августа россияне атаковали Полтавщину, есть погибшие.

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Дата публикации
Просмотры
493
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