Ігнат назвав головну ціль російських атак по Україні

Зараз ціллю російських окупантів в Україні є продовольчий сектор. Таким чином вони хочуть психологічно тиснути на українське суспільство.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у понеділок, 28 серпня.

"Ворог поступово, методично тримає в напрузі наші Сили оборони і український народ, знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Ми бачили це з портами, на Одещині та в інших регіонах. Зерно, інше продовольство - от обличчя Росії, яка влаштувала тут не один Голодомор. Зараз вона продовжує цю роботу. Минулого року це була енергетика, зараз - продовольчий сектор. Ворог намагається нищити нашу економіку і таким чином впливати на психологічний стан нашого народу", - зазначив він.

За словами Ігната, ворог має свої певні завдання, цілі, об'єкти, які вони намагаються уразити і знищити.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня росіяни атакували Полтавщину, є загиблі.

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