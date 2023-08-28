Россияне атаковали Полтавщину: по чему попал враг

Российские оккупанты устроили атаку по Полтавщине в ночь на 28 августа, зафиксировано попадание.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По данным Лунина, захватчики попали в промышленный объект в Полтавской области.

"Сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в заявлении главы ОВА.

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Напомним, российские захватчики в ночь на 28 августа также нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Враг разрушил два и повредил пять дачных домов.

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