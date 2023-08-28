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Россияне атаковали Полтавщину: по чему попал враг

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
4706
Время на прочтение
1 мин
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Россияне атаковали Полтавщину: по чему попал враг

Ракетная атака / Фото: ТСН.ua

Информация о пострадавших уточняется.

Российские оккупанты устроили атаку по Полтавщине в ночь на 28 августа, зафиксировано попадание.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По данным Лунина, захватчики попали в промышленный объект в Полтавской области.

"Сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в заявлении главы ОВА.

Дополняется...

Напомним, российские захватчики в ночь на 28 августа также нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Враг разрушил два и повредил пять дачных домов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жданов за 27 августа: Хитрая атака крылатыми ракетами!

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Дата публикации
Просмотры
4706
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