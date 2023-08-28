Макрон сказал, что Париж стремится быть надежным партнером на геополитическом фронте.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости "избежать разделения мира" из-за войны в Украине в то время, когда многие представители столь глобального Юга отказываются осуждать российскую агрессию.

Также читайте Президент Венгрии призвала Зеленского к переговорам с Россией

Об этом он заявил во время выступления на ежегодной конференции послов Франции, сообщает France24.

"Мы должны избегать нарратива, утверждающего: это война Европы (Европейского континента — ред.), нас это не касается", — сказал Макрон.

Он заявил, что Париж стремится быть надежным партнером на геополитическом фронте.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правительства Чехии Петер Фиала считает, что сейчас существует угроза заморозки войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что вероятнее всего, что война в Украине не закончится в этом году и будет продолжаться. При этом определенные меры и США.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.