Макрон сказал, что Париж стремится быть надежным партнером на геополитическом фронте.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости "избежать разделения мира" из-за войны в Украине в то время, когда многие представители столь глобального Юга отказываются осуждать российскую агрессию.
Об этом он заявил во время выступления на ежегодной конференции послов Франции, сообщает France24.
"Мы должны избегать нарратива, утверждающего: это война Европы (Европейского континента — ред.), нас это не касается", — сказал Макрон.
Он заявил, что Париж стремится быть надежным партнером на геополитическом фронте.
Напомним, ранее сообщалось, что глава правительства Чехии Петер Фиала считает, что сейчас существует угроза заморозки войны в Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что вероятнее всего, что война в Украине не закончится в этом году и будет продолжаться. При этом определенные меры и США.
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