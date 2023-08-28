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Макрон заявив про необхідність "уникнути поділу світу" через війну в Україні

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Макрон заявив про необхідність "уникнути поділу світу" через війну в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Макрон сказав, що Париж прагне бути надійним партнером на геополітичному фронті.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність "уникнути поділу світу" через війну в Україні в той час, коли багато представників так глобального Півдня відмовляються засуджувати російську агресію.

Про це він заявив під час виступу на щорічній конференції послів Франції, повідомляє France24.

"Ми повинні уникати наративу, який стверджує: це війна Європи (Європейського континенту - ред.), нас це не стосується", — сказав Макрон.

Він заявив, що Париж прагне бути надійним партнером на геополітичному фронті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова уряду Чехії Петер Фіала вважає, що наразі існує загроза замороження війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що найімовірніше, що війна в Україні не закінчиться цього року і триватиме далі. У цьому певні захід та США.

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Дата публікації
Перегляди
1038
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