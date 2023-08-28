Макрон сказав, що Париж прагне бути надійним партнером на геополітичному фронті.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність "уникнути поділу світу" через війну в Україні в той час, коли багато представників так глобального Півдня відмовляються засуджувати російську агресію.

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Про це він заявив під час виступу на щорічній конференції послів Франції, повідомляє France24.

"Ми повинні уникати наративу, який стверджує: це війна Європи (Європейського континенту - ред.), нас це не стосується", — сказав Макрон.

Він заявив, що Париж прагне бути надійним партнером на геополітичному фронті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова уряду Чехії Петер Фіала вважає, що наразі існує загроза замороження війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що найімовірніше, що війна в Україні не закінчиться цього року і триватиме далі. У цьому певні захід та США.

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