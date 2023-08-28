20-річна донька Олени Кравець блиснула стрункою фігурою у купальнику

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець - Марія – потішила підписників пікантним контентом.

У своєму Instagram блогерка показала, як минають її останні дні літа. Зокрема, Марія рятується від спеки у басейні. Кравець-молодша опублікувала фото, як плаває у воді. 20-річна дівчина показалася у зеленому купальнику посеред басейну. Марія засвітила струнку та підтягнуту фігуру.

До слова, образ дівчина доповнила намистом з мушель та сонцезахисними окулярами. Волосся Марія розпустила.

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Загалом, Кравець показала й інші свої літні пригоди. Маша опублікувала фото, де вона гуляла з подругами на даху однієї з київських багатоповерхівок, смакувала українські страви та каталась на гольф-карі.

Марія Кравець з подругою / Фото: instagram.com/maarriill

Тим часом підписники просто засипали дівчину компліментами. Вони зазначили, що вона має гарний вигляд, а її літо минуло з захопливими пригодами.

Нагадаємо, раніше співачка Олександра Заріцька показалася у купальнику та засвітила пишний бюст. Також солістка KAZKA похизувалася результатом схуднення.

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