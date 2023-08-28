Вчені пояснили, чому зранку не можна застеляти ліжко

Щодня багато людей запитують: чи потрібно заправляти вранці ліжко? Вчені з'ясували, що робити це відразу після сну не варто. Чому?

В дитинстві нас всіх вчили, що вранці потрібно застеляти ліжко, адже після цього воно виглядає охайно та акуратно. Однак, якщо ваше здоров'я для вас важливе, краще не робити цього в майбутньому.

Як розповідають у німецькому виданні T-Online, якщо ви вранці застеляєте постіль, розстеляєте ковдру та навіть зверху накидаєте покривало, то створюєте ідеальні умови для кліщів. Адже ці крихітні створіння полюбляють вологе середовище, а після сну постільна білизна волога через піт, який виділяє наше тіло. Кліщі можуть спричинити алергію на домашній пил, яка інколи переростає в астму. Такого висновку дійшли британські дослідники.

Не застеляти ліжко корисно — ось чому

Як пояснив британський вчений доктор Стівен Претлоув, який брав участь у дослідженні, більшість пилових кліщів живуть саме в ліжку. Якщо бути точними, то приблизно 1,5 млн цих арахнідів можуть мешкати в простині, покривалі та наволочці, харчуючись лусочками шкіри голови та волоссям.

Вчені з лондонського університету Кінгстона з'ясували, що ці паразити особливо сильно розмножуються за підвищенної вологості. Тому, якщо вранці залишити постіль незастеленою та розгорнутою, то вона підсохне протягом дня. Це зневоднить кліщів та може їх навіть убити.

Як ще боротися з кліщами в матраці

Чому не можна застеляти ліжко відразу після сну / Фото: Pexels

Повністю вигнати кліщів з наших ліжок практично неможливо, адже з часом там накопичується велика кількість невидимих оку лусочок нашої шкіри, які є основною їжею паразитів. Однак існують способи, які допоможуть принаймні зменшити їх кількість.

Найкращим засобом проти кліщів є свіже повітря. Тому краще не застеляти ліжко, а вивісити на вулицю ковдри та простинь для провітрювання, а потім розстелити їх перед самим сном.

Потрібно регулярно прати постільну білизну. Експерти рекомендують робити це не рідше одного разу на тиждень за температури 60 градусів. Не забувайте замінювати матрац кожні вісім років.

Важливо раз на рік також проводити професійне очищення матрацу. Це допоможе зменшити кількість кліщів всередині, подовжує термін його служби та корисного використання. Перед тим, як заново накрити ліжко, варто на кілька годин покласти матрац вертикально. Тоді він провітриться. Також його потрібно пропилососити.

Ще одним способом, щоб зменшити кількість кліщів у матраці, є залишити простір під ліжком вільним. Якщо у ліжку є ящики, коробки чи інші сховища, вони можуть перешкоджати циркуляції повітря. Як результат волога з матрацу не виходить вниз, а залишається всередині.

Поради для хворих на алергію

Виділення кліщів, які живуть в матраці, можуть викликати алергію на домашній пил. Спочатку може з'являтися нежить та свербіння в очах. Людина вдихає алергени під час сну, що може також стати причиною розвитку астми.

Щоб у спальні зменшити кількість кліщів, людям, що страждають на алергії, рекомендовано використовувати спеціальні чохли для матраців і ліжок. Уникайте щільних штор, килимів.

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