Ученые объяснили, почему с утра нельзя застилать кровать

Каждый день многие спрашивают: нужно ли заправлять утром кровать? Ученые выяснили, что делать это сразу после сна не стоит. Почему?

В детстве нас всех учили, что утром нужно застилать кровать, ведь после этого она выглядит аккуратно и аккуратно. Однако, если ваше здоровье для вас важно, лучше не делать этого в будущем.

Как рассказывают в немецком издании T-Online, если вы утром застилаете постель, расстилаете одеяло и даже сверху накидываете покрывало, создаете идеальные условия для клещей. Ведь эти крошечные создания любят влажную среду, а после сна постельное белье влага через пот, выделяющий наше тело. Клещи могут вызвать аллергию на домашнюю пыль, которая иногда перерастает в астму. К такому выводу пришли британские исследователи.

Не застилать кровать полезно – вот почему

Как пояснил участвовавший в исследовании британский ученый доктор Стивен Претлоув, большинство пылевых клещей живут именно в постели. Если быть точными, то примерно 1,5 млн. этих арахнидов могут обитать в простыне, покрывале и наволочке, питаясь чешуйками кожи головы и волосами.

Ученые из лондонского университета Кингстона выяснили, что эти паразиты особенно сильно размножаются из-за повышенной влажности. Поэтому если утром оставить постель незастеленной и развернутой, то она подсохнет в течение дня. Это обезвоживает клещей и может их даже убить.

Как еще бороться с клещами в матрасе

Почему нельзя застилать кровать сразу после сна / Фото: Pexels

Полностью выгнать клещей из наших кроватей практически невозможно, ведь со временем там скапливается большое количество невидимых глаза чешуек нашей кожи, являющихся основной пищей паразитов. Однако существуют способы, которые помогут по крайней мере снизить их количество.

Лучшим средством против клещей является свежий воздух. Поэтому лучше не застилать кровать, а вывесить на улицу одеяла и простыни для проветривания, а затем разостлать их перед самым сном.

Нужно регулярно стирать постельное белье. Эксперты рекомендуют делать это не реже одного раза в неделю при температуре 60 градусов. Не забывайте заменять матрас каждые восемь лет.

Важно раз в год также проводить профессиональную очистку матраса. Это поможет уменьшить количество клещей внутри, продлевает срок службы и полезного использования. Перед тем как заново накрыть кровать, следует на несколько часов положить матрас вертикально. Тогда он проветрится. Также его нужно пропылесосить.

Еще одним способом, чтобы уменьшить количество клещей в матрасе, является оставить пространство под кроватью свободной. Если в постели есть ящики, коробки или другие хранилища, они могут препятствовать циркуляции воздуха. Как результат влага из матраса не выходит вниз, а остается внутри.

Советы для больных аллергией

Выделение клещей, живущих в матрасе, может вызвать аллергию на домашнюю пыль. Сначала может появляться насморк и зуд в глазах. Человек вдыхает аллергены во время сна, что может стать причиной развития астмы.

Чтобы в спальне уменьшить количество клещей, людям, страдающим аллергией, рекомендовано использовать специальные чехлы для матрасов и кроватей. Избегайте плотных штор, ковров.

Читайте также: