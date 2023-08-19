Свежесть белья надолго: простые советы, которые помогут сохранить его после стирки

Согласитесь, нет ничего лучше, чем забраться в постель с чистым и свежим постельным бельем после долгого рабочего дня. Как продлить свежесть белья надолго?

О том, как сохранить запах белья после стирки, рассказали в немецком издании T-Online.

Очень важно, чтобы постельное белье оставалось свежим и приятным на ощупь как можно дольше, ведь для многих кровать является особым местом для отдыха и расслабления. К сожалению, запах свежести после стирки улетучивается довольно быстро, ведь мы потеем во время сна, дышим в подушку, переворачиваемся с боку на бок.

Эксперты утверждают, что постельное белье по возможности следует менять каждые две недели. Но если вы сильно потеете, лучше менять каждую неделю.

Чтобы постельное белье дольше пахло свежестью, специалисты рекомендуют класть в барабан стиральной машины кусок цедры лимона во время стирки. Цитрусовые считаются одним из лучших натуральных средств для смягчения ткани и придают вещам свежий аромат. Считается, что запах лимонов также оказывает положительное влияние на сон.

Как сохранить свежесть белья после стирки: эффективные способы

Как сохранить свежесть белья после стирки: / Фото: pixabay.com

Чтобы после стирки свежесть белья сохранялась дольше, нужно будет провести ряд манипуляций с матрасом:

пропылососьте его перед тем, как заправлять кровать;

смешайте три столовых ложки пищевой соды с несколькими каплями любимого эфирного масла;

распределите эту легкую смесь по матрацу;

после того, как смесь полностью впиталась в матрас (через несколько часов) пропылососьте его еще раз.

Теперь можете смело заправлять свежее постельное белье после стирки и наслаждаться запахом гораздо дольше.

Правильный выбор постельного белья для свежести надолго.

Отдавайте предпочтение исключительно натуральным тканям. Лучшим вариантом для комфортного сна считается хлопок. Но если речь идет о декоративных элементах (подушках и т.п.), можно также выбирать шелковые или синтетические варианты.

Также следует обратить внимание на плотность материала. Чем она плотнее, тем лучше. А вот тонкие ткани недолговечны. Конечно, даже в этот раз нельзя переборщить, ведь слишком плотная ткань может быть жесткой и приносить неприятные ощущения во время сна.

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