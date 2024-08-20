Азербайджан хочет вступить в блок Путина

Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает Report .

Новость об этом также разместила на своем официальном аккаунте в X сама организация.

Напомним, 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане была принята "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Согласно пункту 4,5 декларации, азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС, а китайская сторона приветствовала участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС.

БРИКС – межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии хочет привлечь страны БРИКС для давления на Россию.

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