"Это ИПСО, но Путин может дожать Лукашенко": эксперт оценил ситуацию на белорусской границе

Беларусь развертывает авиацию и ПВО в приграничных районах с целью информационно-психологического давления на Украину. Но нельзя исключать, что Кремль все же принудит Лукашенко к "более конкретным действиям".

Об этом заявил директор Программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма", кандидат исторических наук Ярослав Черногор в комментарии для "Укринформ".

"Пока на сегодня это просто информационно-психологическая операция со стороны Беларуси. Разумеется, нельзя исключать, что Путин "дожмет" Лукашенко и тот будет совершать какие-то конкретные действия, а не демонстрации. Поэтому мы должны быть готовы к любому развития событий", – подчеркнул Черногор.

По его словам, логично было бы предположить, что белорусский диктатор понимает, насколько невыгодно ему вступать в полноценную войну с Украиной.

"Но понятно, что там уже настолько тесная связь с Путиным, что если он будет давить, то Лукашенко просто будет вынужден как-то реагировать", — отметил Черногор.

По мнению эксперта, дополнительным триггером может быть распространенное в соцсетях видео с украинским танком под белорусским флагом в Курской области.

"Лукашенко может за него зацепиться и сказать, что это уже наша национальная безопасность, поэтому мы каким-то образом будем входить в эту войну", — считает Черногор.

Руководитель программы "Украинской призмы" также отметил, что в настоящее время невозможно оценить антивоенные настроения в белорусском обществе, потому что объективных социологических данных нет.

"Все, что мы знаем, это либо какая-то искаженная информация, либо субъективные взгляды белорусских демократических сил и их социологов, либо наши фантазии. Считается, что белорусы якобы не хотят войны с Украиной. А какой народ хочет, если его предварительно не "накачать" пропагандой, как, например, в России? Мы не можем исключать варианта, что Беларусь могут каким-то образом, опять же, через пропаганду, подтолкнуть к мысли, что это не ведение какой-то агрессивной деятельности, а защита", — предположил Черногор.

Относительно состояния армии Беларуси эксперт отметил, что не может анализировать военную компоненту белорусских Вооруженных сил.

"Но за последние годы мы отслеживаем два аспекта. Первый – это действительно обломок советской армии. А второй состоит в том, что все же они не изолировались и постоянно проходят совместные с Россией учения. Поэтому я не сказал бы, что это абсолютно никчемные боевые силы. Понятно, что они несравнимы с украинской армией. Но это и не "картонные" солдатики", – отметил Ярослав Черногор.

Напомним, Беларусь развернула ПВО и авиацию возле границы с Украиной. Это произошло через день после того, как Александр Лукашенко заявил, что около трети белорусских военных будут размещены вдоль белорусско-украинской границы.

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