Беларусь развернула ПВО и авиацию у границы с Украиной

Беларусь усилила ПВО и авиацию на границе с Украиной.
Беларусь развернула авиацию и войска ПВО вблизи украинской границы. Это произошло через день после того, как Александр Лукашенко заявил, что около трети беларуских военных будут размещены вдоль границы с Украиной.
Об этом сообщает АР.
Генерал-майор Андрей Лукьянович, командующий белорусскими войсками ПВО, на национальном телевидении сообщил, что военные Беларуси развернули зенитные ракеты и радиотехнические войска. Он отметил, что этот шаг значительно усиливает оборонные возможности страны.
По информации AP, белорусская армия насчитывает около 60 000 военных.
Напомним, Александр Лукашенко объявил, что Беларусь переместила почти треть своей армии на границу с Украиной, где, по его словам, находится более 120 тысяч украинских военных. Он предположил, что в Украине опасаются нового наступления с территории Беларуси.
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