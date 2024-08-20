Беларусь развернула ПВО и авиацию у границы с Украиной

Беларусь развернула авиацию и войска ПВО вблизи украинской границы. Это произошло через день после того, как Александр Лукашенко заявил, что около трети беларуских военных будут размещены вдоль границы с Украиной.

Об этом сообщает АР.

Генерал-майор Андрей Лукьянович, командующий белорусскими войсками ПВО, на национальном телевидении сообщил, что военные Беларуси развернули зенитные ракеты и радиотехнические войска. Он отметил, что этот шаг значительно усиливает оборонные возможности страны.

По информации AP, белорусская армия насчитывает около 60 000 военных.

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Напомним, Александр Лукашенко объявил, что Беларусь переместила почти треть своей армии на границу с Украиной, где, по его словам, находится более 120 тысяч украинских военных. Он предположил, что в Украине опасаются нового наступления с территории Беларуси.

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