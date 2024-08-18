"Империю никто не победит": Лукашенко высказался об "уничтожении Украины"

Диктатор также заявляет о вероятности Третьей мировой войны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз призывает Киев и Мокву к переговорам. Мол, эскалация "конфликта может закончиться уничтожением Украины".

Об этом белорусский диктатор цинично заявил в интервью РосСМИ.

"Президент" называет эскалацией наступление украинских военных в Курской области РФ и попыткой толкнуть Москву "на асимметричные события" — например, применение ядерного оружия.

"Империю эту еще никто не побеждал и не победит – Россию. Какое НАТО здесь справится? У американцев одна политика – Европу столкнуть с Россией. Пусть дерутся. А они потом будут разбираться на Востоке с китайцами", – высказался Лукашенко.

Он в очередной раз заявил о вероятности Третьей мировой войны, если "войска НАТО войдут в Украину". По его словам, тогда ответ РФ будет "мгновенным и жутким". Мол, поэтому нужно садиться за стол переговоров.

Напомним, ранее Лукашенко призвал белорусов готовиться к новому президенту. Мол, он "не вечен".

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