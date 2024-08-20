Враг атаковал Украину баллистикой и беспилотниками: где раздались взрывы

В Украине снова была тревожная ночь.

В ночь на 20 августа 2024 года враг выпустил по Украине ракеты и беспилотники.

По информации мониторинговых каналов, взрывы прозвучали:

Винница;

Светловодск/Кременчуг;

Тульчин/Р-н (Винничина);

Суммы/р-н;

Павлоград;

Покровск/р-н, Донецк;

Хмельницкая область ;

Киев, Тернопольщина;

Шепетовка (Хмельницкая область).

Под утро взрывы раздались в Киевской области.

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"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

По Киевской области, предварительно, были применены крылатые ракеты Искандер-К.

Ожидаем официальную информацию — об этом заявили мониторинговые каналы.

Напомним, что в Тернополе слышно горевшим после отбоя воздушной тревоги: горожан просят закрыть окна.

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