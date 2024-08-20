Враг атаковал Украину баллистикой и беспилотниками: где раздались взрывы

В Украине снова была тревожная ночь.
В ночь на 20 августа 2024 года враг выпустил по Украине ракеты и беспилотники.
По информации мониторинговых каналов, взрывы прозвучали:
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Винница;
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Светловодск/Кременчуг;
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Тульчин/Р-н (Винничина);
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Суммы/р-н;
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Павлоград;
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Покровск/р-н, Донецк;
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Киев, Тернопольщина;
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Шепетовка (Хмельницкая область).
Под утро взрывы раздались в Киевской области.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
По Киевской области, предварительно, были применены крылатые ракеты Искандер-К.
Ожидаем официальную информацию — об этом заявили мониторинговые каналы.
Напомним, что в Тернополе слышно горевшим после отбоя воздушной тревоги: горожан просят закрыть окна.
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