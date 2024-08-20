Оккупанты ищут дезертиров в больших городах

На временно оккупированных территориях востока Украины россияне увеличили количество проверок из-за поиска дезертиров.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российская армия по требованию преступников в Кремле активно штурмует украинские позиции, чтобы выдать хоть какой-то "победы", при этом имея безоговорочное преимущество в людях и будучи страной, где человеческая жизнь ничего не стоит, российское командование активно применяет тактику мясных штурмов.

"Однако не всем захватчикам хочется умереть из-за безумных амбиций Владимира Путина, поэтому в ВС РФ увеличилось количество самовольного покидания позиций. Следовательно, россияне увеличили количество заградительных отрядов, а также ищут дезертиров в крупных городах", — говорится в сообщении.

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Ранее в Бахмуте российский десантник расстрелял 5 сослуживцев и дезертировал с фронта с оружием.

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