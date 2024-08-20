Астрологический прогноз на 20 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации новых проектов, а вот важные решения необходимо принимать осторожно – велика вероятность серьезной ошибки.
Символ дня: Колокол.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: золотой.
Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день – особенно инфекционные, может привести к серьезным осложнениям, поэтому необходимо принять меры предосторожности.
Питание дня: редкий день, когда можно есть любые – в том числе, и считающиеся вредными – продукты, но желательно соблюдать меру.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай винограда и делать из него вино.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются в течение трех ней.
Табу дня: нельзя заниматься самокритикой, особенно если для нее нет никаких оснований.
Цитата дня: «Счастье – это чувство свободы от боли» (Артур Шопенгауэр).
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