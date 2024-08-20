Астрологический прогноз на 20 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации новых проектов, а вот важные решения необходимо принимать осторожно – велика вероятность серьезной ошибки.

Символ дня: Колокол.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: золотой.

Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день – особенно инфекционные, может привести к серьезным осложнениям, поэтому необходимо принять меры предосторожности.

Питание дня: редкий день, когда можно есть любые – в том числе, и считающиеся вредными – продукты, но желательно соблюдать меру.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно собирать урожай винограда и делать из него вино.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются в течение трех ней.

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой, особенно если для нее нет никаких оснований.

Цитата дня: «Счастье – это чувство свободы от боли» (Артур Шопенгауэр).

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