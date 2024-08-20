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Астрологический прогноз на 20 августа

Астрологический прогноз на 20 августа

Колокола - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации новых проектов, а вот важные решения необходимо принимать осторожно – велика вероятность серьезной ошибки. 

Символ дня: Колокол. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: золотой. 

Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день – особенно инфекционные, может привести к серьезным осложнениям, поэтому необходимо принять меры предосторожности. 

Питание дня: редкий день, когда можно есть любые – в том числе, и считающиеся вредными – продукты, но желательно соблюдать меру. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай винограда и делать из него вино. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются в течение трех ней. 

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой, особенно если для нее нет никаких оснований. 

Цитата дня: «Счастье – это чувство свободы от боли» (Артур Шопенгауэр).

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