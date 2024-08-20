Астрологічний прогноз на 20 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію нових проектів, а ось важливі рішення необхідно приймати обережно – велика ймовірність серйозної помилки.

Символ дня: Дзвін.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: Золотий.

Щасливі камені дня: вороне і соколине око.

За якусь частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня – особливо інфекційні, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому необхідно вжити запобіжних заходів.

Харчування дня: рідкісний день, коли можна їсти будь-які — в тому числі, і продукти, що вважаються шкідливими — але бажано дотримуватися міри.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай винограду і вино.

Магія та містика дня: можна створювати захисні обереги.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають віщими і виконуються протягом трьох нею.

Табу дня: не можна займатися самокритикою, якщо для неї немає жодних підстав.

Цитата дня: "Щастя — це почуття свободи від болю"(Артур Шопенгауер).

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