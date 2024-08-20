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На Сумщині пролунало 256 вибухів, є поранені

На Сумщині пролунало 256 вибухів, є поранені

Росія знову атакувала Сумщину

Ворог продовжує обстрілювати Сумську область.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 19 серпня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 69 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 256 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (79 вибухів), РСЗВ (8 вибухів), артилерії (48 вибухів), здійснив пуск некерованих авіаційних ракет з гелікоптерів (НАР) (8 вибухів), обстріли FPV-дронами (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), пуск некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (НАР) (9 вибухів), мінометні обстріли (23 вибухи), авіаудар (КАБ) (1 вибух), артобстріли (18 вибухів).
  • Глухівська громада: були обстріли FPV-дронами (6 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (10 вибухів), унаслідок чого отримали поранення 2 жителі громади. Також був обстріл з мінометів (4 вибухи).
  • Хотінська громада: росіяни завдали авіаударів КАБ (4 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).
  • Білопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), авіаудар (КАБ) (1 вибух).
  • Шалигинська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади. Також були авіаудар КАБ (3 вибухи) та обстріли FPV-дронами (2 вибухи).
  • Миропільська громада: завдано авіаудару (КАБ) (3 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано обстріл FPV-дроном (1 вибух), авіаудари КАБ (3 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), унаслідок чого поранено 2 цивільні особи.
  • Дружбівська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 19 серпня. Просування ворога на Донеччині та нові відключення світла

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