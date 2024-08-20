На Сумщині пролунало 256 вибухів, є поранені

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 19 серпня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 69 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 256 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (79 вибухів), РСЗВ (8 вибухів), артилерії (48 вибухів), здійснив пуск некерованих авіаційних ракет з гелікоптерів (НАР) (8 вибухів), обстріли FPV-дронами (4 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), пуск некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (НАР) (9 вибухів), мінометні обстріли (23 вибухи), авіаудар (КАБ) (1 вибух), артобстріли (18 вибухів).

Глухівська громада: були обстріли FPV-дронами (6 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (10 вибухів), унаслідок чого отримали поранення 2 жителі громади. Також був обстріл з мінометів (4 вибухи).

Хотінська громада: росіяни завдали авіаударів КАБ (4 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Білопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Шалигинська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади. Також були авіаудар КАБ (3 вибухи) та обстріли FPV-дронами (2 вибухи).

Миропільська громада: завдано авіаудару (КАБ) (3 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано обстріл FPV-дроном (1 вибух), авіаудари КАБ (3 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), унаслідок чого поранено 2 цивільні особи.

Дружбівська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 19 серпня. Просування ворога на Донеччині та нові відключення світла

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