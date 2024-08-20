Тривають важкі бої за Нью-Йорк - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Зокрема, сили Оборони просунулися біля Мартинівки.

Ворог окупував Межове, Скучне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та в Завітному.

Тривають важкі бої за Нью-Йорк.

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Нагадаємо, місцева влада Покровська закликала жителів евакуюватися через наближення російських військ.

Раніше ми писали, що у прифронтовому місті Мирноград закриваються магазини, виїжджають люди, але недавно ремонтували дорогу.

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