Тривають важкі бої за Нью-Йорк - Deep State

Бойові дії тривають.
Мапу бойових дій оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Зокрема, сили Оборони просунулися біля Мартинівки.
Ворог окупував Межове, Скучне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та в Завітному.
Тривають важкі бої за Нью-Йорк.
Нагадаємо, місцева влада Покровська закликала жителів евакуюватися через наближення російських військ.
Раніше ми писали, що у прифронтовому місті Мирноград закриваються магазини, виїжджають люди, але недавно ремонтували дорогу.
Читайте також:
- "Росіяни вже за 5 км": нардепка розкритикувала оборону Мирнограда
- Армія РФ швидко просувається на Донеччині: жителів трьох міст просять виїжджати
- З Покровська починають примусову евакуацію дітей: деталі від влади
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.