Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тривають важкі бої за Нью-Йорк - Deep State

Тривають важкі бої за Нью-Йорк - Deep State

Українські військові продовжують захищати Батьківщину / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Бойові дії тривають.

Мапу бойових дій оновлено. 

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Зокрема, сили Оборони просунулися біля Мартинівки.

Ворог окупував Межове, Скучне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та в Завітному.

Тривають важкі бої за Нью-Йорк.

Нагадаємо, місцева влада Покровська закликала жителів евакуюватися через наближення російських військ.

Раніше ми писали, що у прифронтовому місті Мирноград закриваються магазини, виїжджають люди, але недавно ремонтували дорогу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Головне за 19 серпня: евакуація з Покровська, наступ на Курщині, нова допомога від Данії

Головне за 19 серпня: евакуація з Покровська, наступ на Курщині, нова допомога від Данії

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація