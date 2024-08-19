Армія РФ підходить до Покровська: скільки часу залишилося у місцевих жителів для евакуації

Російська армія активно просувається до Покровська, і місцевому населенню залишається лише тиждень-два для евакуації.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він розповів, що цього тижня може бути запроваджена примусова евакуація дітей. До початку війни в місті проживало 13 700 дітей, зараз у громаді залишаються близько 4 800, тобто третина ще перебуває на місці. Добряк також зазначив, що приблизно 60% жителів виїжджають самостійно, використовуючи власний транспорт. За його словами, з Покровська виїхало 490 осіб, з них 135 — потягом, а решта — на власних автомобілях та з речами. Влада має можливість евакуювати до 1 000 осіб на день.

Місцева влада закликає мешканців виїжджати вже, поки це можливо зробити без поспіху. Наразі в Покровську працюють усі основні сервіси, включаючи воду, електрику, газ, комунальний транспорт, магазини, банки, суди та інші установи. Проте Добряк прогнозує, що вже найближчим часом роботу цих служб доведеться припиняти.

Нагадаємо, місцева влада Покровська закликала жителів евакуюватися через наближення російських військ, які розташовуються всього за 10 км від міста. Начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк попереджає про погіршення ситуації і закликає особливо сім'ї з дітьми та людей похилого віку не зволікати з евакуацією

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