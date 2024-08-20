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Продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк — Deep State

Продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк — Deep State

Украинские военные продолжают защищать Родину / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Боевые действия продолжаются.

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

В частности, силы Обороны продвинулись у Мартыновки.

Враг оккупировал Межево, Нудное и Журавку, а также продвинулся возле Гродовки и Заветного.

Продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк.

Напомним, местные власти Покровска призвали жителей эвакуироваться из-за приближения российских войск.

Раньше мы писали, что в прифронтовом городе Мирноград закрываются магазины, уезжают люди, но недавно ремонтировали дорогу.

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