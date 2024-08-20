Продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк — Deep State

Боевые действия продолжаются.
Карта боевых действий обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
В частности, силы Обороны продвинулись у Мартыновки.
Враг оккупировал Межево, Нудное и Журавку, а также продвинулся возле Гродовки и Заветного.
Продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк.
Напомним, местные власти Покровска призвали жителей эвакуироваться из-за приближения российских войск.
Раньше мы писали, что в прифронтовом городе Мирноград закрываются магазины, уезжают люди, но недавно ремонтировали дорогу.
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