"Россияне уже за 5 км": нардепка раскритиковала оборону Мирнограда

Народная депутат Марьяна Безуглая призвала жителей Покровска и Мирнограда в Донецкой области немедленно эвакуироваться в более безопасные регионы.

Об этом нардепка написала в своем Facebook.

"Всех жителей Покровска и Мирнограда прошу эвакуироваться как можно скорее, пока есть такая возможность", – призвала Безуглая.

Также нардепка раскритиковала местные власти Мирнограда в якобы бездействии по постройке фортификационных сооружений.

"А между тем, как местные власти Мирнограда готовятся к обороне города: заказали заградительные пирамиды более чем на 32 миллиона гривен с доставкой до 31 декабря 2024 года! Это можете проверить на сайте Prozorro", – пишет депутат.

Фото: Марьяна Безуглая

По ее данным, в городе остается около 30 тысяч населения и внутри нет "никаких фортификационных сооружений".

"Так его подготовили высшие военные штабы вместе с администрациями и Минобороны за 2,5 года полномасштабного вторжения и на 11 год войны. Также на направлении Сырского была проведена очередная ротация по типу Торецкой. Возможно, это какой-то хитрый план, не знаю. Сейчас бои уже в 5 км от Мирнограда! Не лучшая ситуация в Покровске, уже меньше 10 км", – подытожила Марьяна Безуглая.

Покровское направление на карте

Какая ситуация в Мирнограде

Исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк в комментарии для "Радио Свобода" рассказал, что в прифронтовом городе остаются еще примерно 20 тысяч человек, из которых ориентировочно тысяча – это дети.

По его данным, россияне находятся уже в 6 км от Мирнограда. Ситуацию у города глава МВА назвал напряженно-стабильной.

"Люди уезжают, но не так быстро, как в этом нуждается ситуация. Прежде всего пытаемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей. Многие люди выезжают сами все же. Потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, слышны даже на окраинах громады", – рассказал Третьяк.

Раньше мы писали, что в прифронтовом городе Мирноград закрываются магазины, уезжают люди, но недавно ремонтировали дорогу.

Также сообщалось, что российские оккупанты приблизились почти вплотную к городу Покровск Донецкой области и располагаются в 10 км от окрестностей города.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.