Расследование смерти Мэттью Перри: суд назвал причастных к гибели актера

В расследовании смерти голливудского актера Мэттью Перри, которого не стало в октябре прошлого года, появились новые детали.

Суд объявил обвинение пяти лицам, которые, вероятно, причастны к гибели артиста. В смерти Мэттью Перри подозревают двух врачей, наркоторговца, его личного помощника и приятеля. Отмечается, что они знали о зависимости актера от наркотических веществ, но хотели этим воспользоваться и обогатиться.

"Эти обвиняемые воспользовались зависимостью Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что поступают неправильно", — говорится в сообщении прокурора Мартина Эстрада.

Мэттью Перри / Фото: Associated Press

В общем, среди подозреваемых есть два врача Сальвадор Пласенсия, которого арестовали, и Марк Чавес. Первый обвиняется в распространении кетамина. Более того, во время расследования у него обнаружили переписку, где он закодированными сообщениями общался о продаже наркотика, где речь шла и о Мэттью Перри: "Интересно, сколько заплатит этот идиот". Врача Чавеса тоже обвиняют в распространении кетамина, который незаконно выписывал рецепты. Он уже признал свою вину, пишет AP.

Следующей подозреваемой является наркоторговка Джасвин Сангха. Именно она якобы продала Перри летальную дозу кетамина. Между тем, помощник актера Кеннет Ивамаса, который и нашел его тело, якобы помогал ему покупать наркотик и вводил инъекции.

Мэттью Перри / Фото: Getty Images

Последним подозреваемым оказался приятель Мэттью Перри - Эрик Флеминг. Он якобы общался с помощником звезды сериала "Друзья" и продавал наркотики для артиста.

Смерть Мэттью Перри – что известно

Звезда сериала "Друзья" умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его нашли мертвым в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Причиной смерти артиста назвали "острое влияние кетамина" на его организм. Наркотиков в доме актера обнаружено не было. Смерть Перри сочли несчастным случаем. Однако уже впоследствии расследование было возобновлено. В общем, полиция занималась поиском того, кто продал артисту смертельную дозу кетамина. В ходе расследования в причастности к смерти актера подозревали известную женщину – подругу Перри.

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