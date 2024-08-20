У Мирнограда остаются дни, у Покровска – недели: ГВА об эвакуации

Всех жителей прилегающих к линии фронта территорий, особенно семьи с детьми и маломобильными родственниками, призывают не медлить с эвакуацией.

Власти Мирнограда Покровского района Донецкой области призвали местных жителей не ждать, а немедленно эвакуироваться в более безопасные регионы.

Об этом заявил исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк, передает "Радио Свобода".

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"Очень напряженная ситуация, и тенденция идет к ухудшению... Если у Покровска еще две недели, по расчетам, то у Мирнограда этих недель уже нет. У Мирнограда остаются считанные дни, может, день-два-три. Потому что мы уже чувствуем третий день даже артиллерийские обстрелы", – сказал Третьяк.

По его словам, в Мирнограде уже начали закрываться магазины и аптеки. Кроме того, обстрелы в городе происходят и днем, когда люди на улицах. Также в Мирнограде действует усиленный комендантский час: с 15:00 до 11:00.

Поэтому Третяк призвал всех жителей прилегающих к линии фронта территорий, особенно семьи с детьми и маломобильными родственниками, не медлить с эвакуацией и в ближайшее время уехать в более безопасные регионы Украины.

"Потому что это размышление "стоит — не стоит" только приводит к увеличению жертв", — подчеркнул глава ГВА.

Напомним, местные власти Покровска призвали жителей эвакуироваться из-за приближения российских войск.

Раньше мы писали, что в прифронтовом городе Мирноград закрываются магазины, уезжают люди, но недавно ремонтировали дорогу.

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