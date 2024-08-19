Ситуация на Донбассе катастрофическая – аналитик Bild

В издании BILD напомнили, что российские оккупанты подошли к Покровску на 7-8 км. В начале года это было 38 км.

Ситуация для ВСУ на Донбассе становится катастрофической.

Такое резкое мнение высказал аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке.

Он напомнил, что Украина планирует эвакуировать город Покровск с 65 000 жителями в течение двух недель.

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"Из Торецка, что в 50 км к северо-востоку, выехали 29 000 из 32 000 бывших жителей. Даже если я снова сделаю себя непопулярным – ситуация на Донетчине катастрофическая. В этой ситуации я по-прежнему считаю крайне рискованным отправлять 5000 в соседнюю страну вместо проведения контрнаступления там", – говорит Юлиан Репке.

"Мне очень жаль, что я раздражаю некоторых диванных пиратов в их зоне комфорта, просто собирая факты о российском продвижении на востоке Украины. Но точно! Что такое украинский город с 65 тысячами жителей по сравнению с российской деревней с 6 тысячами жителей", — добавил эксперт, намекая на украинский Покровск и контролируемую Украиной Суджу в Курской области

В издании BILD напомнили, что российские оккупанты подошли к Покровску на 7-8 км. В начале года это было 38 км. Российский плацдарм расширяется почти каждый день.

Напомним, что жителям Селидового, Мирнограда и Покровска рекомендуют эвакуироваться.

"На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться", – призвала глава Минреинтеграции Верещук.

В частности, стало известно, что с Покровска начинают принудительную эвакуацию детей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

СИТУАЦИЯ ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ! Россияне приблизились вплотную к нескольким городам! Жителей просят уезжать!

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