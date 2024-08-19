Ситуація на Донеччині катастрофічна – аналітик Bild

У виданні Bild нагадали, що російські окупанти підійшли до Покровська на 7-8 км. На початку року це було 38 км.

Ситуація для ЗСУ на Донбасі стає катастрофічною.

Таку різку думку висловив аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке.

Він нагадав, що Україна планує евакуювати місто Покровськ із 65000 мешканців протягом двох тижнів.

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"З Торецька, що за 50 км на північний схід, виїхали 29000 з 32000 колишніх жителів. Навіть якщо я знову зроблю себе непопулярним – ситуація на Донеччині катастрофічна. В цій ситуації я, як і раніше, вважаю вкрай ризикованим відправляти 5000 найкращих солдатів до сусідньої країни замість проведення контрнаступу там", – каже Юліан Рьопке.

"Мені дуже шкода, що я дратую деяких диванних піратів у їхній зоні комфорту, просто збираючи факти про російське просування на сході України. Але точно! Що таке українське місто з 65 тисячами жителів порівняно з російським селом із 6 тисячами мешканців", – додав експерт, натякаючи на український Покровськ і контрольовану Україною Суджу в Курській області.

У виданні Bild нагадали, що російські окупанти підійшли до Покровська на 7-8 км. На початку року це було 38 км. Російський плацдарм розширюється майже щодня.

Нагадаємо, що жителям Селидового, Мирнограда та Покровська рекомендують евакуюватися.

"На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюся до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це Покровськ, Мирноград, Селидове. Прошу вас евакуюватися", – закликала очільниця Мінреінтеграції Верещук.

Зокрема, стало відомо, що з Покровська починають примусову евакуацію дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

СИТУАЦІЯ ДУЖЕ СКЛАДНА! Росіяни наблизилися впритул до кількох міст! Жителів просять виїжджати!

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