У боях за Україну загинув доброволець із Фінляндії

Це вже п'ятий фін, який загинув у боях за Україну.

Під час боїв у Луганській області загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен, який воював на боці ЗСУ.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Мюккянен загинув на фронті в Луганській області на початку серпня. Він став п'ятим фіном, який загинув у боях за Україну.

Інформація про загибель добровольця була оприлюднена на прохання його родини.

"Родичі хотіли, щоб Вілле не залишився невідомим солдатом", – сказав виконавчий директор Асоціації учасників бойових дій Юха Креус.

У некролозі Мюккянен змальовується як людина-патріот, принципова, яка рано відчула в собі вогонь для того, щоб змінювати світ на краще.

Перед поїздкою в Україну чоловік був головою молодіжного підрозділу центристської партії Північної Пог'янмаа. До лав ЗСУ він приєднався наприкінці осені 2023 року. Воював під бойовим псевдонімом "Шквал".

Вілле Мюккянен

Нагадаємо, що у липні цього року на фронті у Донецькій області загинув четвертий доброволець з Фінляндії.

За оцінками голови консульської служби МЗС Фінляндії, що на українському фронті воюють близько 20-30 фінів.

Раніше доброволець з Бразилії пояснив, чому вирішив воювати за Україну.

Нагадаємо, у NYT повідомляли, що за Україну воюють сотні добровольців з Колумбії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.