У боях за Україну загинув доброволець із Фінляндії

Це вже п'ятий фін, який загинув у боях за Україну.
Під час боїв у Луганській області загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен, який воював на боці ЗСУ.
Про це повідомляє фінське видання Yle.
Мюккянен загинув на фронті в Луганській області на початку серпня. Він став п'ятим фіном, який загинув у боях за Україну.
Інформація про загибель добровольця була оприлюднена на прохання його родини.
"Родичі хотіли, щоб Вілле не залишився невідомим солдатом", – сказав виконавчий директор Асоціації учасників бойових дій Юха Креус.
У некролозі Мюккянен змальовується як людина-патріот, принципова, яка рано відчула в собі вогонь для того, щоб змінювати світ на краще.
Перед поїздкою в Україну чоловік був головою молодіжного підрозділу центристської партії Північної Пог'янмаа. До лав ЗСУ він приєднався наприкінці осені 2023 року. Воював під бойовим псевдонімом "Шквал".
Нагадаємо, що у липні цього року на фронті у Донецькій області загинув четвертий доброволець з Фінляндії.
За оцінками голови консульської служби МЗС Фінляндії, що на українському фронті воюють близько 20-30 фінів.
Раніше доброволець з Бразилії пояснив, чому вирішив воювати за Україну.
Нагадаємо, у NYT повідомляли, що за Україну воюють сотні добровольців з Колумбії.
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