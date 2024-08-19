В боях за Украину погиб доброволец из Финляндии

Это уже пятый финн, погибший в боях за Украину.
Во время боев в Луганской области погиб 26-летний доброволец из Финляндии Вилле Мюккянен, воевавший на стороне ВСУ.
Об этом сообщает финское издание Yle.
Мюккянен погиб на фронте в Луганской области в начале августа. Он стал пятым финном, погибшим в боях за Украину.
Информация о гибели добровольца была обнародована по просьбе его семьи.
"Родственники хотели, чтобы Вилле не остался неизвестным солдатом", – сказал исполнительный директор Ассоциации участников боевых действий Юха Креус.
В некрологе Мюккянен изображается как человек-патриот, принципиальный, который рано почувствовал в себе огонь для того, чтобы менять мир к лучшему.
Перед поездкой в Украину мужчина был главой молодежного подразделения центристской партии Северной Погьянмаа. В ряды ВСУ он присоединился в конце осени 2023 года. Воевал под боевым псевдонимом "Шквал".
Напомним, что в июле этого года на фронте Донецкой области погиб четвертый доброволец из Финляндии.
По оценкам главы консульской службы МИД Финляндии, на украинском фронте воюют около 20-30 финнов.
Ранее доброволец из Бразилии объяснил, почему решил воевать за Украину.
Напомним, в NYT сообщали, что за Украину воюют сотни добровольцев из Колумбии.
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