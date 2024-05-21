Британец 8 дней шел пешком из Будапешта в Ужгород, чтобы присоединиться к ВСУ

Маркус уверен, что Путин не хочет мира и не остановится в Украине.

Британец Маркус Смит пешком проделал путь от Будапешта до Ужгорода, чтобы стать в ряды Вооруженных сил в защиту Украины. На такой путь ему понадобилось 8 дней, 6 часов, 36 минут и 14 секунд.

История британского добровольца рассказывает Закарпатский ОТЦК и СП.

Маркус рассказал, что родом из Манчестера.

"Последние несколько лет война в вашей стране освещается по всему миру на телевидении. Считаю, что вы заслуживаете большого уважения и чести, ведь вы боретесь за мирную жизнь своей страны. Я приехал сюда, чтобы попытаться помочь вам в этой войне", – говорит. доброволец.

Маркус уверен, что Путин не хочет мира и не остановится в Украине.

"Он захочет больше и больше, и это может привести к Третьей мировой войне, в которой он будет как Гитлер. Он продолжит ходить из страны в страну, говоря: "Я хочу это и это! И это мои правила!" Поэтому я здесь, чтобы бороться за украинцев и, надеюсь, предотвратить мировую войну", — рассуждает британец.

Маркус напомнил, что во время Второй мировой войны Великобритания смогла выстоять и сохранить свободу благодаря поддержке других стран. Он надеется, что украинские мужчины, еще не принявшие оружие в руки, "переосмыслят свою позицию".

"Если бы не те ребята, которые пошли вперед, мы проиграли бы ту войну. Если мы сейчас не поможем вашей армии, то можем оказаться в глобальном конфликте и это будет очень плохо для всех. Выражаю уважение всем, кто сейчас в армии и надеюсь, что мужчины, которые еще колеблются, брать оружие в руки или нет, переосмыслят свою позицию.

Ранее в NYT сообщалось, что за Украину воюют сотни добровольцев из Колумбии.

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