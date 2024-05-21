Эксперт предположил, что будет осуществляться для эффективной мобилизации

Через некоторое время рекрутинг будет значительно лучше.

Насколько эффективно будет проводиться мобилизация – это вопрос в Минобороны, рекрутинговые центры. С одной стороны нужно держать экономику на соответствующем уровне.

Об этом сказал директор Института поведенческих исследований и доцент Американ Юниверсии Владимир Вахитов в эфире телеканала "Эспрессо".

Если в экономике нет достаточно производителей и потребителей, то мы увидим экономический провал. Не считая того, провал на фронте существенно ужаснее.

"Именно поэтому, думаю, будет проведена политика балансировки требований экономики и требований фронта", – говорит он.

Что касается процедуры бронирования, продолжил Вахитов, сейчас важнее не справедливость, а эффективность с точки зрения наполнения фронта. Сейчас фронт, акцентирует он, нуждается в гораздо большее количество людей определенных специальностей. Этих людей нужно вызвать.

"Но проблема в том, что не полностью введена в силу система соответствия специальности человека в гражданской жизни и специальности на фронте. То есть, если у нас есть менеджер, который может руководить несколькими сотнями людей, то дать ему управленческую должность было бы логично, чем отправить его работать в окопы.

Ранее Эксперт очертил ключевую проблему приложения "Резерв+". Дело в том, что он делался на скорую руку в условиях сильно ограниченного времени из какого-то уже имеющегося приложения.

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