Эксперт очертил ключевую проблему приложения "Резерв+"

Обсуждения вокруг приложения не утихают.

Приложение делалось на скорую руку в условиях сильно ограниченного времени из какого-то уже существующего приложения. Его оперативно адаптировали под новый функционал.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире "КИЕВ24".

"Это очевидно практически всем специалистам, которые смотрели на код, заглядывали внутрь, находили там такие строчки, как "пропущенные уроки", "классный руководитель", "оценки", – пояснил он.

Ранее говорилось, что в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" произошло более 1 млн успешных авторизаций.

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