Сколько людей в мире установили Резерв+: в Минобороны подсчитали

Применением Резерв+ пользуются даже в Антарктике, отметила замглавы Минобороны.

В мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" произошло более 1 млн успешных авторизаций.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, 700 тыс. успешных обновлений данных онлайн – это в десятки раз больше, чем у ЦНАП и ТЦК вместе взятых.

Топ-3 маркета по количеству обновлений после Украины:

Польша – 1727;

Германия – 1369;

Канада – 443.

"Цифровая команда МО делает обновление данных возможным по любой локации. Уже скоро запустим новые сервисы в Резерв+! Ожидайте", – говорит Черногоренко.

Замминистра уточнила, что приложением Резерв+ пользуются даже в Антарктике.

"Есть уже три успешных обновления данных из южной полярной области Земли", – отметила она.

Этот факт не обошли пользователи соцсетей, чтобы не пошутить.