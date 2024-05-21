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Сколько людей в мире установили Резерв+: в Минобороны подсчитали

Сколько людей в мире установили Резерв+: в Минобороны подсчитали

Мобильное приложение "Резерв+" / Фото: mil.gov.ua

Применением Резерв+ пользуются даже в Антарктике, отметила замглавы Минобороны.

В мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" произошло более 1 млн успешных авторизаций.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, 700 тыс. успешных обновлений данных онлайн – это в десятки раз больше, чем у ЦНАП и ТЦК вместе взятых.

Топ-3 маркета по количеству обновлений после Украины:

  • Польша – 1727;
  • Германия – 1369;
  • Канада – 443.

"Цифровая команда МО делает обновление данных возможным по любой локации. Уже скоро запустим новые сервисы в Резерв+! Ожидайте", – говорит Черногоренко.

Замминистра уточнила, что приложением Резерв+ пользуются даже в Антарктике.

"Есть уже три успешных обновления данных из южной полярной области Земли", – отметила она.

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Этот факт не обошли пользователи соцсетей, чтобы не пошутить.

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Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

В Минобороны рассказали, кому нужно приложение "Резерв+" и отображается ли там бронирование, а также объяснили, будут ли поступать повестки в "Резерв+" и на электронную почту.

Кроме того, в Минобороны объяснили, что делать, если после обновления данных в приложении "Резерв+" вы ошибочно оказались в розыске.

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