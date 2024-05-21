Иранцы обвинили США в гибели Раиси: эксперт объяснил суть обвинений

Некоторые иранцы обвиняют США в авиакатастрофе вертолета, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси. Эти обвинения звучат из-за американских санкций против Тегерана.

Об этом военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

Как отметил Ступак, есть много версий падения вертолета с Раиси на борту. Однако, по словам эксперта, авария произошла из-за погодных условий, возраста вертолета и устаревшего навигационного оборудования.

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"Кстати, иранцы уже обвинили США, что это они виноваты. В контексте того, что США наложили санкции на Иран, поэтому иранцы не смогли обслуживать американский старый вертолет. То есть именно из-за США вертолет упал в такие сложные погодные условия", — объяснил обвинения иранцев военный эксперт.

Он также обратил внимание на реакцию России на авиакатастрофу: "У россиян был ужасный скрежет. Мол, ничего не бывает случайно, что все было подготовлено".

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Однако, указал Ступак, достаточно посмотреть на погоду в то время и на видео, где все окутано туманом, падает дождь, и ночью была минусовая температура. То есть в день падения вертолета были "безумные погодные условия".

"Россияне говорили, что отправляют спасательные группы и множество вертолетов на поиски. То есть для россиян погибший президент Ирана весил очень много, и, возможно, на нем базировалось сотрудничество с РФ", – добавил экс-работник СБУ.

Заметим, обвинения в адрес США в крушении самолета Раиси высказал экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Его заявление активно распространялось российскими медиа.

Затем такие же обвинения озвучил глава МИД России Сергей Лавров. Он упомянул об американских санкциях, запрещающих поставлять в Иран запчасти для авиации.

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